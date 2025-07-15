Российские военные освободили Петровку и Воскресенку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Село Петровка было взято под контроль подразделениями Южной группировки войск, которые продолжили наступление и улучшили тактическое положение. Освобождением села Воскресенка занимались подразделения группировки войск "Восток", рассказали в оборонном ведомстве.

Более того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Темировка и Полтавка Запорожской области. Украинская армия потеряла до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР. Он также проверил ход выполнения боевых задач, подвел промежуточные итоги с командованием и обозначил задания для дальнейших действий.