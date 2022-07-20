Слуцкий призвал главу Пентагона заняться подсчетами ошибок США

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что главе Пентагона Ллойду Остину лучше заняться подсчетами ошибок США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее Остин сказал, что что Россия допустила "просчет", решив, что "может продержаться дольше Украины".

"Господин Остин явно отдалился от реальности. Продолжая вооружать Украину, Запад только расширил географию специальной военной операции, цели которой в любом случае будут достигнуты", – высказался Слуцкий в публикации.

Глава Пентагона 20 июля заявил, что конфликт, развернувшийся на территории Украины, находится сейчас на решающем этапе. Остин сделал акцент на том, что Украина должна получать гарантированную помощь и вооружение.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в настоящее время географические задачи спецоперации России на Украине изменились. По его словам, сейчас они включают не только ДНР и ЛНР, но и Херсонскую, Запорожскую области и ряд других территорий. Он указал, что география спецоперации продолжит расширяться по мере того, как Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.