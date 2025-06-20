Россия обновила границы территориального моря на Балтике

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Российское правительство утвердило новый перечень географических координат для определения ширины территориального моря у берегов и островов на Балтике. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый перечень заменил аналогичный документ, утвержденный постановлением Совета министров СССР в 1985 году. В новом списке указаны координаты восьми островов в Балтийском море, а также берега к северу от устья Нарвы.

На юго-востоке Балтики, в районе Калининградской области, новая линия территориального моря образуется линией наибольшего отлива, проходящей от сухопутной российско-литовской границы до российско-польской границы.

Минобороны РФ должно будет опубликовать этот перечень в "Извещениях мореплавателям" и перевыпустить навигационные карты, МИД – сдать копию каждой такой карты генеральному секретарю ООН, а "Роскадастр" должен принять во внимание новые границы территориального моря при создании и обновлении топографических планов.

На участке российско-эстонской границы, проходящей по реке Нарве, продолжается спор о правильном положении специальных буев, которые разделяют страны. В мае 2024 года пограничники Эстонии обвинили коллег из России в том, что они якобы сняли буи. Таллин предложил совместно с Москвой провести измерения фарватера реки, так как ее течение могло измениться.

Россия не согласилась измерять дно водного объекта, поэтому курс фарватера, полагали эстонские СМИ, следовало вычислять на основе уже существующих знаний и практики. Год спустя, в мае 2025 года, Таллин пригрозил Москве установить навигационные буи.

