Глава школы протокола: министров РФ выпроводили из зала в КНДР из-за вежливости

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Российских министров, которые вошли в зал переговоров в КНДР перед приходом Владимира Путина и Ким Чен Ына, попросили покинуть помещение из-за различий в порядке приглашения делегаций, рассказала в беседе с РБК глава Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова.

Чиновники из России, в том числе главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, а также первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и прочие вошли в кабинет, где должны были состояться переговоры лидеров РФ и Северной Кореи, начали рассаживаться по своим местам и раскладывать на столе бумаги. Через несколько минут после этого один из северокорейских чиновников обратился к ним с просьбой выйти из зала, объяснив это тем, что первыми в него должны войти главы государств.

Кеворкова обратила внимание, что есть правила и нормы международной вежливости, которые действуют во всем мире, однако существуют и такие протокольные практики, которые отличаются друг от друга в разных странах. Именно с такой ситуацией столкнулась российская делегация в КНДР, пояснила эксперт.

"В России мы приглашаем президента (и глав государств. – Прим. ред.) в зал, когда все готово, все участники уже в зале, знают свои места, разложили папки с документами. И это удобно. Члены российской делегации к этому привыкли. В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица – их право", – рассказал специалист.

Она также отметила, что подобные примеры можно увидеть на видеозаписях различных встреч. В качестве примера Кеворкова привела последний визит короля Бахрейна в Россию. Она рассказала, что делегация РФ заняла свои места до начала мероприятия, затем в кабинет зашли лидеры, и только после этого в помещение проследовали члены делегации Бахрейна.

Эксперт также подчеркнула, что, как правило, вопросы протокола обсуждаются перед встречами политиков в отдельном порядке, однако в Северной Корее вопрос о том, в какой момент приглашать чиновников в зал, не рассматривался детально. Именно поэтому представители российской стороны поступили так, как привыкли, но служба протокола КНДР внесла коррективы в их действия.

Российский президент пробыл в Северной Корее с государственным визитом два дня, 18 и 19 июня. По итогам переговоров Путина и главы республики Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе своего визита в Канаду, что заключение данного договора между Россией и Северной Кореей должно еще больше сплотить западные страны. По его словам, документ демонстрирует уровень взаимной поддержки РФ и КНДР.

