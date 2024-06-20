Генсек НАТО Столтенберг: договор РФ и КНДР должен больше сплотить Запад

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Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей должно еще больше сплотить западные страны, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в Канаду.

По словам генсека, документ показывает уровень взаимной поддержки РФ и КНДР. Ответом на это должно быть большее сплочение стран Запада, сейчас "это крайне важно", сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова Столтенберга.

Владимир Путин прибыл в Пхеньян с государственным визитом 18 июня. На следующий день президент РФ и лидер КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.