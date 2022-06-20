Россия и ФРГ ведут тайные переговоры о сделке по Украине – СМИ

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Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил, что власти Германии предпочли бы скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию. Об этом он заявил в статье для журнала Foreign Policy.

По мнению аналитика, канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

Эксперт обратил внимание на незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву.

"Немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя", – отметил эксперт автор статьи.

Шольц считает, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. По его словам, Шольц следует оценке министра экономики Роберта Хабека, который ранее также назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".

Главы министерств финансов стран "Большой семерки" заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.

Также авторы статьи издания Les Echos утверждают, что Россия получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году. По их словам, члены Евросоюза ежедневно перечисляют "Газпрому" 200 миллионов долларов, несмотря на санкции и обещания наложить эмбарго на российские энергоресурсы.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.

