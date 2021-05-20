В посольстве России сообщили, что высланный Северной Македонией дипломат РФ покинул страну

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Дипломат России, которого выслали из Северной Македонии, покинул территорию республики. Об этом заявили в посольстве России в Скопье.
"Сегодня в рамках установленного срока российский дипломат покинул территорию республики", – приводит РИА Новости сообщение диппредставительства.
При этом личность высланного сотрудника пока не называется.
Ранее в МИД России заявили, что Россия предпримет ответные шаги на высылку из Северной Македонии российского дипломата. В ведомстве уточнили, что не оставят действия Северной Македонии без внимания, ответные меры последуют.
18 мая посольство России в Скопье подтвердило информацию о высылке российского дипломата.
Отношения между Россией и странами Европы обострились после того, как власти Чехии обвинили РФ в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Тогда из страны были высланы российские дипломаты.
Также Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать хотя бы по одному российскому дипломату.
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