WP: В Белом доме рассматривают удар Израиля по Ирану, как относительно взвешенный ответ

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Президент США Джо Байден и его помощники рассматривают удар Израиля по Ирану, как относительно взвешенный ответ. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Washington Post.

"Президент Байден и его помощники рассматривают удар Израиля по Ирану в пятницу как относительно взвешенный ответ на шквал ракет и беспилотников, выпущенных Тегераном по Израилю в минувшие выходные", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что администрация США "все больше надеется", что конфронтация Ирана и Израиля не приведет к региональной эскалации конфликта.

В ночь на 19 апреля СМИ сообщили об ударе Израиля по объектам в Иране. Некоторые источники писали о взрывах в провинции Исфахан. Силы противовоздушной обороны якобы устранили там несколько дронов. Американские СМИ указали на ограниченный характер ударов.

Конфликт вновь обострился 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в Дамаске. Вечером 13 апреля Иран направил на территорию Израиля несколько десятков беспилотников и баллистических ракет.