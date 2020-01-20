Новый руководитель ФНС рассказал о задачах налоговой службы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал, что в первую очередь на новой должности он займется такими проектами, как реестр домохозяйств с их доходами и новая система рисков. По его словам, они уже предусмотрены стратегией развития ФНС, передает газета "Ведомости".
Егоров подчеркнул, что задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной. Такой подход он назвал моделированием поведения налогоплательщика.
"Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения. Если соответствует – начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель", – пояснил он.
Глава ФНС добавил, что обновляя модель, внедрять ее нужно так, чтобы не ударить по рынку и чтобы при этом компании начали отказываться от нелегальных схем. Егоров назвал своей ключевой задачей не рост собранных налогов, а обеление рынка, чтобы налогоплательщик стал законопослушным, и создание удобной модели.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС, первым распоряжением назначил на должность главы налогового ведомства своего первого заместителя Даниила Егорова.
Егоров родился в 1975 году. В 1998 году он окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция", после этого был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.
С 2009 по 2010 год Егоров занимал должность замначальника отдела контрольной работы управления ФНС России по Москве. Позднее – начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, замначальника управления и начальника управления досудебного аудита ФНС.
В мае 2011 года Егоров стал замом Михаила Мишустина. В ФНС Егоров курировал работу Контрольного управления, управлений трансфертного ценообразования, камерального контроля и оперативного контроля.
15 января действующее правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Новым премьер-министром Российской Федерации стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Он был назначен на должность после того, как его кандидатуру одобрили в Госдуме. Он заявил, что главной задачей нового кабмина станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Дмитрий Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза РФ. Мишустин также включен в состав Совбеза.
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