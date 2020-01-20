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Политика

20 января, 01:50

Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины

политика за рубежом

Фото: Zuma/ТАСС/Volodymyr Tarasov

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.

По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее "кураторство", потеряла свою "субъектность" и превратилась в объект, который "все используют как хотят".

Она добавила, что "период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне".

Лидер "Батькивщины" заключила, что Украина вошла в ту стадию, когда руководство или покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов.

Экс-советника президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил ИА "НСН", что слова Тимошенко не имеют никакого отношения к стране. Она озабочена потерей электората и политического влияния.

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица ранее заявил, что Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России.

13 сентября член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства.

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