У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра

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У главы украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла двоюродная сестра, сообщает портал "Дни.ру".

Женщине было 48 лет, у нее не было хронических заболеваний, она вела здоровый образ жизни. Несколько недель назад у нее случился обморок, после которого она впала в кому. Церемония прощания состоялась во вторник, 3 сентября, в Днепропетровском Национальном академическом музыкально-драматическом театре.

Тимошенко из-за похорон пропустила заседание Верховной рады.

Юлия Тимошенко – украинский политик. В 1999 году основала политическую партию Всеукраинское объединение "Батькивщина". С декабря 1999 года по 19 января 2001 года Тимошенко занимала пост вице-премьера Украины по проблемам топливно-энергетического комплекса. В ноябре-декабре 2004 года Тимошенко стала одним из лидеров "оранжевой революции". С 24 января по 4 февраля 2005 года она исполняла обязанности премьер-министра Украины.

В 2011 году Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы без дальнейшего права в течение трех лет занимать государственные должности. 22 февраля 2014 года Верховная рада Украины приняла постановление "Об исполнении международных обязательств Украины, касающихся Юлии Тимошенко", позволяющее освободить экс премьера. В тот же день она вышла на свободу.

