Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:18

Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

политика за рубежом

03:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко заявила, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады является законным.

В эфире телеканала ICTV Тимошенко подчеркнула, что парламент распущен правильно. Зеленский "должны был распустить" Раду.

Лидер украинской партии "Батькивщина" также отметила, что ее команда изучила основания, на которых была распущена Верховная рада.

Тимошенко акцентировала, что согласно конституции, парламент должен быть распущен, если в коалиции менее 226 депутатов. Отсутствие большинства в Раде экс-премьер-министр назвала "юридически установленным фактом".

По словам Тимошенко, Конституционный суд Украины, в который от ряда депутатов поступила жалоба на указ Зеленского, не сможет изменить решение о роспуске Рады.

20 мая в Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского. Своей первой задачей как президента страны он назвал прекращение огня в Донбассе.

По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Также президент пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.

Зеленский официально признан победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% украинских избирателей.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика