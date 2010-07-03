Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко заявила, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады является законным.

В эфире телеканала ICTV Тимошенко подчеркнула, что парламент распущен правильно. Зеленский "должны был распустить" Раду.

Лидер украинской партии "Батькивщина" также отметила, что ее команда изучила основания, на которых была распущена Верховная рада.

Тимошенко акцентировала, что согласно конституции, парламент должен быть распущен, если в коалиции менее 226 депутатов. Отсутствие большинства в Раде экс-премьер-министр назвала "юридически установленным фактом".

По словам Тимошенко, Конституционный суд Украины, в который от ряда депутатов поступила жалоба на указ Зеленского, не сможет изменить решение о роспуске Рады.

20 мая в Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского. Своей первой задачей как президента страны он назвал прекращение огня в Донбассе.

По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Также президент пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.

Зеленский официально признан победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% украинских избирателей.