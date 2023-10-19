Глава МО Израиля призвал военных быть готовыми к скорому приказу войти в Газу

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Военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенным на границе, в ближайшее время прикажут войти в сектор Газа. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Йоав Галлант, передает The Times of Israel.

"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри", – отметил он.

Ранее сообщалось, что операция "Железные мечи" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС в секторе Газа не будет иметь равных по своей свирепости. По информации СМИ, израильская армия планирует разрушить инфраструктуру сектора Газа даже ценой большого числа жертв среди мирного населения, а также вытеснить палестинцев к границе с Египтом. ЦАХАЛ также намеревается подорвать сеть подземных тоннелей, которые используют боевики ХАМАС для своих операций.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек. В числе жертв конфликта также оказались 19 россиян.

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек