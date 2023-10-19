Медведев заявил об "отчаянной ревности" Украины к Израилю

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Украина на фоне обострения на Ближнем Востоке напугана перспективой получать меньше поддержки от Запада. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для газеты "Известия".

Он отметил, что для России гораздо важнее достижение успеха в СВО в борьбе против неонацистов на Украине, но происходящее на территории Палестины и Израиля не может не волновать "хотя бы потому, что войны часто имеют близкие причины и развиваются по принципу сообщающихся сосудов".

Медведев назвал абсолютно предсказуемым тот факт, что европейские руководители, "окончательно ставшие марионетками Вашингтона", безуспешно ищут "русский след" в обострении конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, западные политики закрывают глаза на очевидные факты.

"Не отстает от них и Киев, напуганный перспективой получать все меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет "самим нужнее". Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы", – считает он.

7 октября произошло обострение арабо-израильского конфликта. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – более 3,4 тысячи человек.

Владимир Путин заявил, что достичь длительного мира на Ближнем Востоке удастся благодаря созданию независимого палестинского государства. Он отметил, что необходимо стремиться к единству палестинского сообщества.



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