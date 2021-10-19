США планируют привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций

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США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций. Об этом сообщил первый замминистра финансов Уолли Адейемо, передает РИА Новости.
Заявление было сделано на фоне критики сенаторов, недовольных тем, что Штаты отказались от мер против трубопровода "Северный поток – 2".
"Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", – подчеркнул Адейемо, не приводя подробностей.
О полном завершении работ по строительству газопровода компания "Газпром" объявила 10 сентября. Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом 19 октября: это – финальный этап испытаний, который позволяет удостовериться в том, что труба герметична и утечки топлива исключены.
В начале октября в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу.
По его мнению, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок. Конгрессмен также обвинил Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.
Между тем исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что Россия не причастна к росту цен на газ в Европе. По его мнению, на стоимость влияют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления сжиженного газа.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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