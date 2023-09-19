МИД Южной Кореи вызвал российского посла

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МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Отмечается, что посла вызвали после визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.

В МИД обратили внимание, что российский посол "с вниманием" выслушал позицию южнокорейского правительства и обещал "в точности" передать ее кабмину своей страны.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

По информации СМИ, Ким Чен Ын также пригласил Владимира Путина посетить КНДР. Российский президент принял приглашение, однако о приблизительных сроках визита пока не сообщается.

Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными