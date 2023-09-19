19 сентября, 15:38
МИД Южной Кореи вызвал российского посла
Фото: 123RF/fadlan1
МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.
Отмечается, что посла вызвали после визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
В МИД обратили внимание, что российский посол "с вниманием" выслушал позицию южнокорейского правительства и обещал "в точности" передать ее кабмину своей страны.
Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.
Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.
По информации СМИ, Ким Чен Ын также пригласил Владимира Путина посетить КНДР. Российский президент принял приглашение, однако о приблизительных сроках визита пока не сообщается.
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