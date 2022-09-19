Володин заявил, что Украина не оправдала ожидания ЕС и США при контрнаступлении

Фото: телеграм-канал "Вячеслав Володин"
Украинская армия в ходе контрнаступления не смогла оправдать ожидания Соединенных Штатов и Евросоюза, при этом западные страны не хотят нести ответственность за поражение на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров", – написал он в своем телеграм-канале.
Политик также отметил изменение риторики европейских и американских политиков относительно ситуации на Украине, так как они обеспокоены инфляцией, ростом цен и проблемами с энергоресурсами.
"Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", – заключил Володин.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины.
Он подчеркнул, что есть по одному такому случаю среди членов и кандидатов на вступление в Евросоюз. Он также выразил опасение, что Россия может применить на Украине химическое оружие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в ЕС из-за поставок Украине
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