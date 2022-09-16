В ФРГ, Франции и Польше выступили за пересмотр политики ЕС в отношении РФ

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Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши заявили о необходимости пересмотреть политику Евросоюза в отношении России. Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте МИД ФРГ.

Министры подчеркнули, что выступают за стратегический подход с участием международных партнеров в вопросе восстановления Украины.

"Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление о решении главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен идти путем провокаций в отношениях с соседними государствами. По ее мнению, главе ЕК нужно было признать совершенные ЕС и комиссией ошибки, в том числе экономическую войну против РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

