В МИД РФ выразили сожаление из-за решения главы ЕК нагнетать напряженность в отношениях

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россия выразила сожаление о решении главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен идти путем провокаций в отношениях с соседними государствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывает сожаление, что вместо заботы о внутреннем развитии ЕС Урсула фон дер Ляйен и члены возглавляемой ею Еврокомиссии продолжают идти путем провокаций и нагнетания напряженности в отношениях с соседними странами", – подчеркнула Захарова, слова которой приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
По мнению представителя МИД, главе ЕК следовало бы признать совершенные ЕС и комиссией ошибки, в том числе экономическую войну против РФ. Вместо этого она занимается усилением цензуры, расширением русофобской практики и прочими элементами "охоты на ведьм", подчеркнула Захарова.
"Дела в ЕС обстоят неважно. И проблема здесь не только в экономических сложностях, которые связаны с нарастающим энергокризисом, рукотворно созданным отказом Брюсселя от нормального взаимодействия с Россией в энергосфере. Не в рекордной инфляции и рецессии. Не во все большем недовольстве экономической ситуацией со стороны простых европейцев. Основная проблема – в той политике, которую проводит руководство евроинститутов", – отметила Захарова.
Ранее глава ЕК выступила перед депутатами Европарламента с предложением о сохранении антироссийских санкций. Фон дер Ляйен также добавила, что нынешние санкции – "самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир". По ее словам, Европа одержит победу.
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