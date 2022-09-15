Читатели Le Figaro возмутились отказом главы ЕК "мириться" с Россией

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Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что время "мириться" с Россией еще не настало.

Речь идет о выступлении чиновницы в Европарламенте, где она призвала депутатов сохранять антироссийские санкции, поскольку пока рано налаживать отношения с Москвой. Глава ЕК также сообщила, что намерена поехать в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить помощь от Европы.

Читателей газеты возмутило, что Урсула фон дер Ляйен не является выборным чиновником и не имеет полномочий принимать какие-либо решения по санкциям. Они также заявили, что глава Еврокомиссии совсем далека от интересов европейских народов.

Некоторые пользователи сравнили чиновницу с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Они также поинтересовались, почему ни фон дер Ляйен, ни Трасс не спросили у европейцев, готовы ли они платить за Украину.

"Кстати, это мы участвовали в уничтожении всех этих ценностей, когда отправили оружие на миллиарды долларов и инструкторов на Украину", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.

"Кто она, черт возьми, такая? Мы отдаем себе отчет, кому отдали неограниченную власть? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться?" – возмутился другой читатель.

Некоторые пользователи назвали позором то, что глава ЕК принимает какие-либо решения от лица всего Евросоюза, другие заподозрили, что чиновница планирует разрушить ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии предложила отправлять увеличившиеся счета за электроэнергию и газ в Россию. Комментируя данное заявление, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что таким образом ЕК продемонстрировала собственное бессилие. По словам парламентария, подобные заявления означают поражение Евросоюза в санкционной борьбе против России.

До этого журналист Bloomberg Лайонел Лорен заявил, что Урсуле фон дер Ляйен рано или поздно предстоит рассказать европейцам правду об энергетическом кризисе, а также о том, что их ждет тяжелая зима.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.