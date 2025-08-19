Рютте: саммит НАТО 2026 года пройдет 7–8 июля в Анкаре

Фото: 123RF/martinbertrand

Очередной саммит НАТО состоится 7–8 июля 2026 года в Анкаре, сообщила пресс-служба Альянса со ссылкой на заявление генсека организации Марка Рютте.

"Я хочу поблагодарить Турцию за то, что она примет саммит НАТО", – указал он.

По словам Рютте, на заседании лидеры стран Альянса планируют обсуждать актуальные вопросы и искать решения для современных вызовов.

Турция примет саммит НАТО во второй раз за последние 25 лет. Первое заседание состоялось в Стамбуле в 2004 году.

В рамках последнего собрания, которое проводилось в Гааге, страны организации договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Государства, входящие в Альянс, должны будут ежегодно выделять не менее 3,5% на основные оборонные нужды.

До 1,5% будет уходить на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие задачи. Кроме того, ежегодно страны должны будут предоставлять план по достижению 5%.

Также государства блока расширят промышленное сотрудничество и исключат торговые барьеры в оборонной сфере. При этом во время гаагского саммита американский лидер Дональд Трамп поклялся, что Россия не нападет на Альянс, пока он занимает пост президента.

