Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 21:11

Политика
Главная / Новости /

Замглавы МИД РФ Грушко: увеличение расходов НАТО направлено на "большую летальность" блока

В МИД РФ связали увеличение расходов НАТО с "большой летальностью" блока

Фото: 123RF/fedotovanatoly

Решение НАТО об увеличении военных расходов направлено на "большую летальность" блока. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По данным дипломата, в настоящее время сумма оборонных расходов Альянса составляет более 1,4 триллиона долларов, что больше, чем у 163 стран мира, в том числе России, Китая, Индии и Бразилии.

По словам Грушко, средства для увеличения расходов НАТО будут изъяты из социально-экономической сферы и глобального развития.

"Такая конфискация ради "большей летальности" НАТО требует тотальной промывки мозгов, перекрытия доступа к информации, лишения права думать и выражать свои мысли", – цитирует его ТАСС.

Как говорится в итоговом заявлении, страны НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Они должны будут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды.

До 1,5% ВВП будет уходить на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие задачи. Кроме того, ежегодно страны должны будут предоставлять план по достижению 5%. На 2029 год намечается пересмотр целей.

Читайте также


политикаэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика