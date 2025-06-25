Замглавы МИД РФ Грушко: увеличение расходов НАТО направлено на "большую летальность" блока

Фото: 123RF/fedotovanatoly

Решение НАТО об увеличении военных расходов направлено на "большую летальность" блока. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По данным дипломата, в настоящее время сумма оборонных расходов Альянса составляет более 1,4 триллиона долларов, что больше, чем у 163 стран мира, в том числе России, Китая, Индии и Бразилии.

По словам Грушко, средства для увеличения расходов НАТО будут изъяты из социально-экономической сферы и глобального развития.

"Такая конфискация ради "большей летальности" НАТО требует тотальной промывки мозгов, перекрытия доступа к информации, лишения права думать и выражать свои мысли", – цитирует его ТАСС.

Как говорится в итоговом заявлении, страны НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Они должны будут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды.

До 1,5% ВВП будет уходить на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие задачи. Кроме того, ежегодно страны должны будут предоставлять план по достижению 5%. На 2029 год намечается пересмотр целей.

