Путина в Баку угощали форелью и козленком в тандыре

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Владимира Путина в рамках его визита в Баку угощали "лявангами" из баклажанов, "кутабами", жареной речной форелью с картошкой и козленком в тандыре. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, во дворце "Гюлистан" от имени азербайджанского президента Ильхама Алиева подавали черную икру, салат из жареных баклажанов, холодный суп "айранаши", жареную "дюшбара", долму из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, а также национальные сладости.

В качестве напитков участникам переговоров предлагали вина Savalan Sauvignon Blanc 2022 года и Meysari Makhmari 2020-го.

Путин прилетел в Баку в рамках двухдневного государственного визита 18 августа. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, итоги которых Путин пообещал доложить армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.

Во время переговоров с Алиевым Путин подчеркнул, что Россия готова включиться в процесс урегулирования конфликта и будет рада, если сможет посодействовать в подписании мирового договора между Арменией и Азербайджаном.

В свою очередь, в армянском МИД выразили надежду, что сторонам получится добиться единого текста, а Алиев отмечал, что работа над текстом договора может быть завершена в течение нескольких месяцев.

