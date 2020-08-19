Кремль не увидел необходимости в военной помощи Белоруссии

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В Кремле посчитали, что в рамках ОДКБ нет потребности в оказании военной помощи Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Стороны договора о коллективной безопасности и договора о союзном государстве имеют ряд обязанностей по взаимопомощи. Белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет", – отметил Песков.

Также его попросили прокомментировать появившиеся сообщения о том, что к границе с Белоруссией направляются колонны российской военной техники. Пресс-секретарь уверил, что "российская военная техника находится на всей территории РФ".

Ранее Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны других государств. Он считает, что страна должна самостоятельно решить внутренние проблемы.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно итоговым результатам, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.