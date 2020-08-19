Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало поделился мнением о том, какую роль следует выполнить Светлане Тихановской. Об этом передает РИА Новости.

По мнению Цепкало, для разрешения политического кризиса Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии.

"Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы", – пояснил Цепкало.

Он отметил, что следующие выборы в этом случае должны быть проведены через 5–6 месяцев в соответствии с Конституцией.

Цепкало добавил, что победа Тихановской на выборах президента Белоруссии совершенно очевидна. Политик заявил, что на основании этой очевидности она должна стать единственным легитимным главой государства.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

На этом фоне по всей Белоруссии начались акции протеста. Митингующие вышли на улицы во многих городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Позднее белорусская оппозиция опубликовала список членов координационного совета для передачи власти. По словам представителя Светланы Тихановской, члены совета выбирались с учетом интересов граждан страны.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти. Он отметил, что в распоряжении властей имеется достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы.