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Украина решила открыть второй фронт в дружественных РФ африканских государствах, стимулируя таким образом террористическую активность в Африке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на ПМЭФ, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что это происходит на фоне отступления ВСУ под натиском Вооруженных сил России.

Захарова напомнила, что ранее пресс-секретарь ГУР МО Украины Андрей Юсов совместно с украинским посолом в Сенегале Юрием Пивоваровым публично заявлял о содействии террористическим силам, которые в конце июля 2024 года напали на колонну солдат на севере Мали.

"За целый год с момента трагедии в Мали ни одна западная держава не осудила поддержку киевским режимом террористических группировок, даже тогда, когда на это указывали сами африканцы. В эту стратегию преступного покрывательства своих подопечных укладывается и нынешняя реакция западного блока на совершенные украинскими неонацистами теракты на территории России", – подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, в СМИ сахельских государств говорилось о прямой вовлеченности Киева и украинских спецслужб в подготовку террористов, которые действуют на пространстве Сахара-Сахельского региона.

Ранее французские СМИ писали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок проходили обучение на Украине.

В июле группа боевиков из тысячи человек напала на российских бойцов группы "Вагнер" в Мали. С 22 по 27 июля бойцы под руководством Сергея Шевченко в районе населенного пункта Тин-Заутин вели бои с членами группировки "Аль-Каида в Сахеле" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена) и боевиками из "Координационного движения Азавад". Шевченко погиб в боестолкновении.

По информации СМИ, глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) планировал атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали с 2023 года.