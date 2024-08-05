Мали разрывает дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов

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Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает агентство France Presse.



Уточняется, что решение было принято из-за поддержки Киевом действий вооруженных террористов в африканской стране. Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет немедленным.

Ранее СМИ сообщали, что британская разведслужба МИ-6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков националистических и неонацистских формирований для противодействия сотрудничеству России со странами континента.

