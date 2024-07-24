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Украина развивает дипотношения со странами Африки, пытаясь расстроить планы России в регионе. Об этом пишет французский журнал Le Point.

"В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств", – отмечается в материале.

Автор статьи считает, что многие страны Африки отказались выступить против Москвы после начала спецоперации на Украине.

Кроме того, посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров пожаловался изданию, что в Киеве был "разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками". Он также заявил, что на Украине считают "немыслимым", что многие страны не осуждают действия России хотя бы "в моральном плане".

Ранее СМИ сообщали о том, что британская разведслужба МИ-6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков националистических и неонацистских формирований для противодействия сотрудничеству России со странами континента.

