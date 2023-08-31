Песков отверг обвинения Украины, что РФ создает угрозу голода в Африке

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Обвинения Украины в том, что Россия якобы намеренно создает угрозу голода в Африке для вызова новых волн миграции, безосновательны и ошибочны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это преднамеренное искажение реальности.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшие четыре месяца Россия готова бесплатно осуществить поставки зерна в некоторые страны Африки – Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее.

Между тем, добавил Путин, за год действия черноморской зерновой инициативы с Украины было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, однако более 70% из них отправили в страны с высокими доходами, прежде всего в Евросоюз.

При этом на долю Эфиопии, Судана, Сомали и других африканских стран пришлось менее 3% от общего объема экспорта, или менее одного миллиона тонн.

Россия в 2022 году поставила в страны Африки 11,5 миллиона тонн зерновых культур, а в первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 миллионов тонн, заявил Путин. Он обратил внимание, что это было сделано, несмотря на западные санкции и разные ограничительные меры в отношении России.

Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год