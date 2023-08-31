С 1 сентября в трех школах Москвы начнут изучать африканские языки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В трех школах столицы с 1 сентября ученики начнут изучать африканские языки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.

"В школе № 1517 и школе Центра педагогического мастерства в качестве второго иностранного языка будут изучать суахили, в школе № 1522 – амхарский. Планируется запускать по одной группе", – отметили в пресс-службе.

Представители департамента добавили, что перед школьниками не стоит конкретной задачи выучить языки, это решение направлено на мотивацию детей к дальнейшему изучению Африки.

Отмечается, что к разработке программ для учеников столичных школ были привлечены магистры и аспиранты института стран Азии и Африки МГУ, также был подготовлен преподавательский состав.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев от партии "Единая Россия" заявлял, что российским школам стоит отказаться от обязательного изучения английского языка.

Депутат уверен, что международный уровень английский приобрел только из-за того, что его "обязательно всовывали в программу". Он также поинтересовался, почему в США и Великобритании не изучают русский язык в качестве обязательного.



Учащиеся четырех школ Москвы начнут изучать африканские языки с 1 сентября 2023 года