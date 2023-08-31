31 августа, 15:39Город
С 1 сентября в трех школах Москвы начнут изучать африканские языки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В трех школах столицы с 1 сентября ученики начнут изучать африканские языки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.
"В школе № 1517 и школе Центра педагогического мастерства в качестве второго иностранного языка будут изучать суахили, в школе № 1522 – амхарский. Планируется запускать по одной группе", – отметили в пресс-службе.
Представители департамента добавили, что перед школьниками не стоит конкретной задачи выучить языки, это решение направлено на мотивацию детей к дальнейшему изучению Африки.
Отмечается, что к разработке программ для учеников столичных школ были привлечены магистры и аспиранты института стран Азии и Африки МГУ, также был подготовлен преподавательский состав.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев от партии "Единая Россия" заявлял, что российским школам стоит отказаться от обязательного изучения английского языка.
Депутат уверен, что международный уровень английский приобрел только из-за того, что его "обязательно всовывали в программу". Он также поинтересовался, почему в США и Великобритании не изучают русский язык в качестве обязательного.
Учащиеся четырех школ Москвы начнут изучать африканские языки с 1 сентября 2023 года
Читайте также