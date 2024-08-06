Фото: French Army via AP

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) планировал атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали с 2023 года, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Times.

Как пишут журналисты, это следует из просочившихся документов агентства национальной безопасности США.

В июле группа боевиков из тысячи человек напала на российских бойцов в Мали. С 22 по 27 июля бойцы под руководством Сергея Шевченко (позывной "Пруд") в районе населенного пункта Тин-Заутин вели бои с членами запрещенной и признанной террористической в РФ группировки "Аль-Каида в Сахеле" и боевиками из "Координационного движения Азавад"

Сначала "группа Пруда" уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных, однако наступившая песчаная буря дала время радикалам для перегруппировки, что позволило нарастить им свою численность, уточняется в заявлении.

Уже 25-го числа боевики атаковали россиян и военных из Мали. Радикалы, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и "шахид-мобилями", усилили атаки, что повлекло потери со стороны штурмовиков и Вооруженных сил Мали. В последней радиограмме, отправленной вечером 27 июля, говорилось, что осталось в живых всего трое, но они продолжают вести бой. Шевченко, по некоторым данным, погиб в боестолкновении.

