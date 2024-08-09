МИД: Москва направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом геологов

Фото: nigeria.mid.ru

Посольство РФ в Бамако находится в контакте с властями Нигера в связи с появившейся в СМИ информацией о захвате исламскими террористами в стране двух российских граждан в заложники. Об этом сообщила в ответе официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте дипведомства.

Россия также направила властям Нигера просьбу об оказании помощи в связи с произошедшими. Соответствующая просьба была отправлена и малийским партнерам.

"Намерены продолжать усилия по освобождению заложников. Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы", – сказано в сообщении.

18 июля на юго-западе Нигера в районе населенного пункта Мбанга террористы "Группы поддержки ислама и мусульман" (ГПИМ), аффилированной с "Аль-Каидой" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена), совершили нападение на геологов, которые проводили работы с полезными ископаемыми. В результате четыре человека были похищены, а также погибли несколько нигерских военнослужащих.

2 августа в соцсетях появилось видео с двумя заложниками. Один из них представился как Олег Грет, имеющий гражданство РФ, а другой – как Юрий Юров, который является гражданином Украины. Они работали в Нигере от лица российской компании и "были задержаны" ГПИМ. О выдвижении каких-либо требований они не сообщили.

Ранее правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Официальный представитель правительства Нигера Амаду Абдраман сообщил, что разрыв дипотношений имеет "немедленный эффект". Он также заявил, что Нигер решил обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с "украинской агрессией".

