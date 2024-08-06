Нигер разорвал дипотношения с Украиной

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Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом пишет агентство France Presse.

Официальный представитель правительства Нигера Амаду Абдраман сообщил, что разрыв дипотношений имеет "немедленный эффект". Он также заявил, что Нигер решил обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с "украинской агрессией".

До этого дипотношения с Украиной разорвало Мали. Решение было принято из-за поддержки Киевом действий вооруженных террористов в африканской стране.