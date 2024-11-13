МИД Мали: Запад использует Украину для достижения геополитических целей в Африке

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В Мали считают, что западные страны используют Украину и ее сотрудничество с террористами для достижения собственных геополитических целей в Африке. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

"Мы убеждены, что Украина, вероятно, является лишь верхушкой айсберга других держав в регионе и за его пределами, использующих саму Украину для достижения геополитических целей в нашем регионе", – приводит его слова РИА Новости.

Диоп отметил, что расследование участия Украины в поддержке террористов в Мали продолжается, однако сомнений ее вовлеченности в это сотрудничество нет.

Ранее французские СМИ писали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок проходили обучение на Украине.

В июле группа боевиков из тысячи человек напала на российских бойцов группы "Вагнер" в Мали. С 22 по 27 июля бойцы под руководством Сергея Шевченко в районе населенного пункта Тин-Заутин вели бои с членами группировки "Аль-Каида в Сахеле" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена) и боевиками из "Координационного движения Азавад". Шевченко погиб в боестолкновении.

По информации СМИ, глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) планировал атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали с 2023 года.