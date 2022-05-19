Представитель ДНР заявил о сдаче в плен еще 785 военных ВСУ с "Азовстали"

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Командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен за последние сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Смотрю на это дело... вчера 600, сегодня почти 800 только на нашем участке", – написал Ходаковский.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. За прошедшие сутки в плен ВС РФ сдались 694 человека.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на территории металлургического комбината "Азовсталь", планирует допросить Следственный комитет России. Сотрудники СК установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами текущих уголовных дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заблокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического подразделения "Азов" сдались в плен без условий. Так он ответил на публикацию газеты The New York Times, согласно которой боевая миссия Украины в Мариуполе была завершена, а военные эвакуированы. По данным издания, это означало окончание боев на заводе "Азовсталь".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

