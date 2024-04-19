Посольство РФ сообщило о штатной работе российских организаций в Иране

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Российские организации в Иране работают в штатном режиме на фоне атаки беспилотников, сообщает посольство РФ в Тегеране в своем телеграм-канале.

Отмечается, что обстановка в стране спокойная, информации о пострадавших гражданах России не поступало. Сообщений об ущербе россиянам и соотечественникам также нет.

"По заявлениям иранских властей, ночью по некоторым объектам в пригороде Исфахана было запущено несколько беспилотников. Ущерба и пострадавших нет. Констатируем спокойную обстановку в стране", – говорится в сообщении диппредставительства.

В ночь на 19 апреля СМИ сообщили об ударе Израиля по объектам в Иране. Некоторые источники писали о взрывах в провинции Исфахан. Силы противовоздушной обороны якобы устранили там несколько дронов. Американские СМИ указали на ограниченный характер ударов.

Позже источник в правительстве еврейского государства сообщил, что израильская сторона не станет брать на себя ответственность за удары по Ирану. Он обратил внимание, что Тегеран продолжает настаивать на том, что случившееся было взрывом на предприятии, чтобы избежать дальнейшего усугубления ситуации.

Конфликт вновь обострился 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в Дамаске. Вечером 13 апреля Иран направил на территорию Израиля несколько десятков беспилотников и баллистических ракет.