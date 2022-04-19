Канада отправит Украине тяжелую артиллерию

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Канада планирует отправить Украине тяжелую артиллерию в рамках поставок вооружений стране. Об этом заявил премьер-министр государства Джастин Трюдо.

По данным ТАСС, подробности Трюдо пообещал сообщить в ближайшие дни.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности поставок оружия на Украину из запасов бундесвера практически исчерпаны. По его словам, сейчас власти создают специальный фонд для хорошего вооружения армии и масштабно инвестируют в возможности бундесвера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

