Лукашенко заявил, что Путин находится в отличной физической форме

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Владимир Путин здоров и находится в отличной физической форме, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу TBS, телеверсию которого опубликовало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
"Если вы думаете, что президент Путин физически не здоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Пусть Запад выбросит из головы эту дуроту. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции", – заявил белорусский лидер.
Белорусский лидер подчеркнул, что подобные разговоры ведутся для того, чтобы внутри России подорвать доверие к президенту.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эмоциональное состояние Путина остается в норме. Представитель Кремля отметил, что рабочий день главы государства сейчас ненормированный.
До этого Песков сообщал, что Путин спокойно спит по ночам. Кроме того, Песков рассказал, как российского лидера информируют о событиях на линии соприкосновения в Донбассе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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