Лукашенко заявил, что Путин находится в отличной физической форме

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Владимир Путин здоров и находится в отличной физической форме, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу TBS, телеверсию которого опубликовало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.

"Если вы думаете, что президент Путин физически не здоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Пусть Запад выбросит из головы эту дуроту. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции", – заявил белорусский лидер.

Белорусский лидер подчеркнул, что подобные разговоры ведутся для того, чтобы внутри России подорвать доверие к президенту.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эмоциональное состояние Путина остается в норме. Представитель Кремля отметил, что рабочий день главы государства сейчас ненормированный.

До этого Песков сообщал, что Путин спокойно спит по ночам. Кроме того, Песков рассказал, как российского лидера информируют о событиях на линии соприкосновения в Донбассе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

