Путин процитировал адмирала Ушакова, говоря о спецоперации на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин, рассказывая о специальной военной операции на Украине на концерте-митинге в "Лужниках", процитировал адмирала Федора Ушакова.

Президент отметил, что начало спецоперации совпало с днем рождения великого российского флотоводца, который, как напомнил Путин, не проиграл ни одного сражения в своей военной карьере.

"Он как-то сказал, что "грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда, так – сегодня, и так будет всегда", – сказал Путин.

Глава государства выразил благодарность участникам концерта-митинга "Крымская весна", посвященного годовщине воссоединения России с Крымом и Севастополем, и покинул арену стадиона под аплодисменты.

Ранее Путин заявил, что целью военной операции на Украине является избавление жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. По словам президента России, Киев организовал против жителей Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом, карательные военные операции. Граждан систематически подвергали обстрелам из пушек, наносили удары авиации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.