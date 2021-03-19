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Политика

08:15

Заместитель постпреда представил РФ на встрече Байдена с дипломатами стран – членов СБ ООН

политика

Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева приняла участие в онлайн-встрече президента США Джо Байдена с постпредами стран – участниц Совета Безопасности.

"Россия была представлена заместителем постоянного представителя Анной Евстигнеевой. Она не выступала с какими-либо высказываниями", – сообщается в Twitter-аккаунте первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

В итогом заявлении Белого дома список постпредов, принявших участие во встрече, представлен не был.

В ходе онлайн-конференции Байден заявил о необходимости решительных действий Совбеза ООН в ситуации с региональными кризисами в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Помощники американского президента также представили постпредам приоритеты США в вопросах изменения климата и региональной безопасности.

Ранее стало известно, что посол РФ в США вернется в Москву на консультации 20 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что речь пойдет о ревизии отношений между странами.

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