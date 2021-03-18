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Политика

14:03

В Кремле рассказали, зачем посла РФ в США пригласили в Москву

власть политика

Фото: depositphotos/flowertiare

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций и ревизии двусторонних отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений", – уточнил Песков.

До этого в российском дипломатическом ведомстве отмечали, что сотрудник дипмиссии направится в РФ 20 марта.

Уточняется, что дипломат прибудет в Москву после заявлений американского лидера Джо Байдена. Ранее 46-й глава Белого дома, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он президента РФ Владимира Путин "убийцей", ответил утвердительно.

Политолог рассказал, что ждет российско-американские отношения

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