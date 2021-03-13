Посол ЕС в России предложил изменить подход к Москве – СМИ

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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил по-новому взаимодействовать объединению с Москвой. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.
Уточняется, что 8 марта состоялся обед с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Эдерера и других высокопоставленных должностных лиц.
По информации агентства, Эдерер в ходе общения подчеркнул, что позиция Евросоюза в отношении России является устаревшей. Он посчитал, что она слишком сфокусирована на украинском конфликте, и ей необходимо двигаться дальше.
Посол также рекомендовал Евросовету поручить Боррелю создать новый план будущих действий.
Ранее Европейский союз расширил антироссийские санкции, подвергнув ограничительным мерам генерального прокурора Игоря Краснова, руководителя СК Александра Бастрыкина, директора ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
В Официальном журнале Евросоюза отмечается, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.
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