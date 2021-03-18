Посол РФ в США вылетит в Москву на консультации 20 марта

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отправится в Москву на консультации 20 марта. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", – говорится в заявлении посольства в Facebook.

Там отметили, что Россия поддерживает налаживание диалога с США. При этом некоторые непродуманные заявления американских властей ставят под угрозу отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее российского посла в Вашингтоне Антонова пригласили в Москву для проведения консультаций о перспективах отношений с США. Об этом информировали в МИД РФ.

Позднее в Госдепе оценили приглашение посла РФ в Москву на консультации. В заявлении утверждалось, что власти США взаимодействуют с Россией лишь в целях продвижения американских интересов.