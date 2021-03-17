В Госдепе оценили приглашение посла РФ в Москву на консультации

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В Госдепартаменте США оценили приглашение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву. Об этом рассказала заместитель руководителя пресс-службы американского ведомства Джалина Портер.

"Мы в курсе недавнего объявления Москвы", – заявила Портер.

Заместитель руководителя пресс-службы отметила, что власти США взаимодействуют с Россией в целях продвижения американских интересов.

"Даже если мы работаем с РФ для продвижения интересов США, мы сможем привлекать ее к ответственности за любые злонамеренные действия", – передает слова Портер агентство ТАСС.

Она добавила, что Антонов пока не встречался с представителями новой администрации США.

Ранее российского посла в Вашингтоне Антонова пригласили в Москву для проведения консультаций о перспективах отношений с США. Об этом информировали в МИД РФ.

Уточнялось, что консультации будут проведены с целью анализа возможностей в отношениях с США. В МИД также подчеркивали, что Россия заинтересована в развитии диалога между странами.