В Госдуме отреагировали на заявление США о вмешательстве России в выборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме прокомментировали заявление разведки США о вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает RT.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что невозможно говорить о работе разведки, так как никаких подтверждений вмешательства американская сторона не предъявляет.

Он добавил, что еще полгода назад министерство внутренней безопасности США не обнаружило фактов влияния России на выборы.

Ранее в Госдуме оценили заявление США о поддержке Россией кандидатуры Дональда Трампа на выборах. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал его политически мотивированным.