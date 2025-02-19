Конгрессмен Охинклосс: Россия одержала победу в первом раунде переговоров по Украине

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Россия выиграла первый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил сопредседатель фракции по Украине в палате представителей США Джейк Охинклосс. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По словам конгрессмена, российской стороне удалось достичь нормализации двусторонних дипломатических отношений без участия Украины и НАТО в переговорном процессе. При этом, подчеркнул Охинклосс, Кремль ничем не пожертвовал ради этого исхода.

Отсутствие Украины на переговорах в Саудовской Аравии может быть объяснено тем, что присутствие большого количества европейских участников может затруднить достижение результатов, считает сотрудница аналитического центра Стимсона Эмма Эшфорд.

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. По их итогам стороны решили, что им необходимо приступить к формированию переговорных групп, которые позволят достичь мира на Украине, а также поспособствовать оперативному назначению послов в РФ и США.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс по украинскому урегулированию будет сформирован в ближайшее время.