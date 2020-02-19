В Кремле прокомментировали возможность операции Турции в Идлибе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность начала военной операции Турции в сирийском Идлибе, сообщает RT.

По его словам, если речь идет об операции против легитимных сирийских сил, то это худший сценарий. Если же речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то последуют действия в русле сочинских договоренностей. Он отметил, что нейтрализация террористических группировок – это обязанность турецкой стороны.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в сирийском Идлибе – вопрос времени. Он подчеркнул, что Турция не оставит Идлиб "режиму Асада" и его сторонникам.

Накануне сообщалось, что Турция и Россия договорились о продолжении переговоров по урегулированию в сирийском Идлибе. Турецкая сторона настаивает на реализации международных обязательств Сочинского меморандума по Идлибской зоне деэскалации и отводу сирийской армии за ее пределы. Речь идет о намеченных 2,5 года назад границах.

Первый этап переговоров стран состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В ходе встречи были обсуждены шаги по продвижению политического процесса в стране.

Путин и Эрдоган договорились улучшить эффективность совместных действий в Сирии. Оба лидера заявили об обеспокоенности обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.