В МИД РФ проинформировали посла Израиля об усилиях по освобождению россиян из Газы

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Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с израильским послом Симоной Гальперин. Дипломат проинформировал ее об усилиях РФ по освобождению граждан из сектора Газа, сообщается на сайте ведомства.

"Посол Израиля была также проинформирована о целенаправленных усилиях российской дипломатии в интересах немедленного и безоговорочного освобождения удерживаемых на территории сектора Газа гражданских лиц, в том числе россиян", – отмечается в заявлении.

В декабре 2023 года израильский диппредставитель в РФ Александр Бен Цви сказал, что в плену у боевиков ХАМАС находятся еще трое россиян, суммарно заложниками остаются около 130 человек.

По словам советника в офисе премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове. Все трое не числятся кадровыми военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), уточнил он.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил ракеты в сторону Израиля. Боевики ХАМАС, помимо этого, напали на приграничные населенные пункты и взяли в заложники мирных жителей. ЦАХАЛ ответил на эти действия операцией "Железные мечи".

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