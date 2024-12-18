Медведев посоветовал газете The Times быть осторожной после статьи о генерале Кириллове

Фото: телеграм-канал "Следком"

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал сотрудникам издания The Times быть осторожными и заявил, что они являются законной военной целью РФ, передает телеканал "360".

Таким образом Медведев прокомментировал материал The Times, в котором журналисты называют "законным актом обороны" террористический акт против начальника войск РХБЗ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. По словам зампредседателя Совбеза РФ, согласно этой логике, Россия может рассматривать как законную военную цель всех, кто принимает решения о военной помощи Киеву.

"У лиц, выступивших исполнителями преступлений против России, всегда есть пособники. Отныне они тоже военная законная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей", – подчеркнул Медведев.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следователями было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

СМИ предполагали, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины. При этом уже 18 декабря стало известно о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта.

Злоумышленник признался, что приехал в Москву по заданию спецслужб Украины. Он установил бомбу на электросамокате, который оставил у подъезда дома. Мужчина также объяснил, что совершил теракт из-за обещанных ему спецслужбами Украины 100 тысяч долларов, а также паспорта одной из европейских стран.