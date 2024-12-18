Захарова: исключение ХТШ из списка террористов будет зависеть от конкретных действий

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Российская сторона рассмотрит конкретные события и действия группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической, экстремистской и запрещена в России), когда будет решать вопрос об исключении данного движения из списка террористических организаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат также уточнила, что решение будет приниматься с учетом российского законодательства и международного права.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал запустить процесс исключения пришедшей к власти в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". По его словам, это необходимо для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Лидер республики также заявил о готовности направить в страну чеченских полицейских для патрулирования сирийских улиц.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

